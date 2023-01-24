На Полтавщині ДБР інсценувало вбивство бізнесмена, щоб викрити замовника

На Полтавщині працівники ДБР запобігли вбивству підприємця, якого замовив один із чиновників.

Як повідомили у ДБР, місцевий чиновник одного з районів Полтавщини тривалий час конфліктував із підприємцем.

Щоб приборкати опонента посадовець вирішив почати пошук кілера, який виконав би замовлення.

Зараз дивляться

Посадовець оцінив вартість життя бізнесмена у $5 тис. Гроші за вбивство замовник планував передавати двома частинами. Завдаток передав ще у грудні 2022 року, а решту обіцяв віддати після завершення “роботи” та доказів у вигляді фото вбитого чоловіка.

Працівники ДБР імітували вбивство після чого замовник отримав фотографії з “трупом”, а також деякі особисті речі потерпілого.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу замовнику та встановлюються інші можливі співучасники.