Украина разделяет боль Израиля: Зеленский о теракте в Иерусалиме и смерти украинки

Январь, 28 в 16:33

Украина искренне разделяет боль израильских граждан из-за недавних терактов и убеждена, что террору или любым проявлениям агрессии нет места в современном мире.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который выразил соболезнования в связи со смертью украинки и израильтян в результате террористических актов.

— Искренние соболезнования родным погибших. Преступления цинично совершены, в частности, в Международный день памяти жертв Холокоста. Террору не должно быть места в современном мире. Ни в Израиле, ни в Украине, — подчеркивает глава государства.

Сейчас смотрят День назад 21-летний парень расстрелял людей в Иерусалиме из пистолета. Чрезвычайное происшествие произошло в синагоге Атерет Авраам. После завершения молитвы мужчина ворвался в здание и открыл огонь по верующим. В результате погибли семь человек и ранены еще три человека. А уже сегодня, 28 января, в Иерусалиме снова произошла стрельба, в результате которой ранены двое граждан. Местная полиция сообщила, что нападавший был нейтрализован. Читайте США и Израиль пытаются помешать Ирану поставлять России дроны

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