Украина разделяет боль Израиля: Зеленский о теракте в Иерусалиме и смерти украинки
Украина искренне разделяет боль израильских граждан из-за недавних терактов и убеждена, что террору или любым проявлениям агрессии нет места в современном мире.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который выразил соболезнования в связи со смертью украинки и израильтян в результате террористических актов.
— Искренние соболезнования родным погибших. Преступления цинично совершены, в частности, в Международный день памяти жертв Холокоста. Террору не должно быть места в современном мире. Ни в Израиле, ни в Украине, — подчеркивает глава государства.
День назад 21-летний парень расстрелял людей в Иерусалиме из пистолета. Чрезвычайное происшествие произошло в синагоге Атерет Авраам.
После завершения молитвы мужчина ворвался в здание и открыл огонь по верующим. В результате погибли семь человек и ранены еще три человека.
А уже сегодня, 28 января, в Иерусалиме снова произошла стрельба, в результате которой ранены двое граждан. Местная полиция сообщила, что нападавший был нейтрализован.