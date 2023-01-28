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Факти / Надзвичайні події

Україна поділяє біль Ізраїлю: Зеленський про теракт в Єрусалимі й смерть українки

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна щиро поділяє біль ізраїльських громадян через нещодавні теракти та переконана, що терору чи будь-яким проявам агресії немає місця у сучасному світі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, який висловив співчуття через смерть українки та ізраїльтян внаслідок терористичних актів.

– Щирі співчуття рідним загиблих. Злочини цинічно скоєні, зокрема, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Терору не має бути місця в сучасному світі. Ні в Ізраїлі, ні в Україні, – наголошує глава держави.

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День тому 21-річний хлопець розстріляв людей в Єрусалимі з пістолета. Надзвичайна подія відбулася у синагозі Атерет Авраам.

Після завершення молитви чоловік увірвався до будівлі та відкрив вогонь по вірянах. Внаслідок цього загинуло семеро людей і поранено ще троє осіб.

А вже сьогодні, 28 січня, в Єрусалимі знову відбулася стрілянина, внаслідок якої поранено двох громадян. Місцева поліція повідомила, що нападник був нейтралізований.

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