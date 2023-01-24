Январь, 24 в 17:00

В Киеве полицейские задержали преступную группу по сбыту кокаина в столице и области. Были изъяты наркотики на сумму около 4 млн грн.

— В ходе специальной полицейской операции были задействованы более 100 правоохранителей, среди которых спецназовцы, кинологи и сотрудники сектора криминального анализа. В ходе следственных действий в столице и Киевской области мы обнаружили и изъяли более полукилограмма кокаина, оружие, $54 тысячи, 3 тысячи евро, 160 тысяч грн, черновые записи и ювелирные изделия, — говорится в сообщении ГУ Нацполиции в Киеве.

Всего было проведено 42 обыска. Отмечается, что в организованную преступную группу входило 14 человек – два организатора, исполнители и лица, работавшие так называемыми водителями – развозили и сбывали наркотики. Всех членов преступной группы задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Четырнадцати фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Больше полкилограмма кокаина на 4 млн грн: в Киеве задержали крупнейшую организованную преступную группу / 4 фотографии

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного процессуального кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Задержанным доложено о подозрении.

Сейчас смотрят – Кроме того, в суд будут направлены уголовные производства по ст. 28, ст. 255 – создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, — добавил правоохранитель.

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