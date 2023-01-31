У Києві працівник інтернет-магазину надсилав клієнтам наркотики у жолудях

Січень, 31 в 17:59

Кіберполіція викрила працівника інтернет-магазину наркотиків, який ховав “закладки” у жолудях. Про це повідомила пресслужба МВС України.

Під час обшуку в оселі зловмисника виявили наркотиків на понад 2 млн грн. Правоохоронці затримали фігуранта, наразі поліцейські встановлюють організаторів протиправної діяльності.

Повідомляється, що раніше судимого за збут наркотиків 46-річного чоловіка викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Київській області і слідчі Дарницького управління поліції столиці.

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Кіберполіцейські під час моніторингу інтернет-мережі виявили вебсайт, де здійснювалася торгівля наркотичними та психотропними препаратами. Зокрема, пропонували кокаїн, амфетамін, MDMA, екстазі тощо.

Оплату за наркотичні речовини приймали на криптогаманці.

У процесі оперативних заходів правоохоронці встановили зловмисника, який відповідав за постачання товару клієнтам. Він надсилав близько 20 поштових відправлень на тиждень, а також створював “закладки”, маскуючи товар у продуктах чи жолудях.