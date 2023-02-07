Вывозил краденое зерно: прокуратура Крыма сообщила о подозрении капитану российского судна

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении капитану российского судна Надежда, его обвиняют в перевозке похищенного украинского зерна.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что подозреваемый в 2022 году осуществил три захода в закрытый морской торговый порт Севастополь, где судно загружалось краденым зерном.

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– Чтобы его не разоблачили, мужчина периодически выключал AIS (Автоматическая идентификационная система) и вносил в нее фиктивные сведения о курсе судна, которое направлялось якобы в порты РФ, а не в закрытые морские порты оккупированного полуострова, – говорится в сообщении.

По факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию полуострова и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины), мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Также в рамках этого уголовного производства прокуратура автономии уже сообщила о подозрениях оккупационному “министру сельского хозяйства Республики Крым”, директору компании-владелицы кораблей РФ и пяти капитанам российских судов.

Все они были причастны к перевозке награбленного зерна через оккупированный Крым.

Источник: Прокуратура АР Крым