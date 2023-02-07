Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Вивозив крадене зерно: прокуратура Криму повідомила про підозру капітану російського судна

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
зерно

Прокуратура Криму повідомила про підозру капітану російського судна Надежда. Його звинувачують у перевезенні викраденого українського зерна.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Слідство встановило, що підозрюваний у 2022 році здійснив три заходи до закритого морського торговельного порту Севастополь, де судно завантажувалось краденим збіжжям. 

Зараз дивляться

– Щоб його не викрили, чоловік періодично вимикав AIS (Автоматична ідентифікаційна система) та вносив до неї фіктивні відомості щодо курсу судна, яке прямувало нібито в порти РФ, а не в закриті морські порти окупованого півострова, – йдеться у повідомленні 

За фактом порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію півострова та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України), чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Також в межах цього кримінального провадження прокуратура автономії вже повідомила про підозри окупаційному “міністру сільського господарства Республіки Крим”, директору компанії-власниці кораблів РФ та п’яти капітанам російських суден.

Усі вони були причетні до перевезення награбованого зерна через окупований Крим.

Читайте
Допомагав вивозити українське зерно до Росії: на Харківщині затримано пособника окупантів

Джерело: Прокуратура АР Крим

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка