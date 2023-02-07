Вивозив крадене зерно: прокуратура Криму повідомила про підозру капітану російського судна

Прокуратура Криму повідомила про підозру капітану російського судна Надежда. Його звинувачують у перевезенні викраденого українського зерна.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Слідство встановило, що підозрюваний у 2022 році здійснив три заходи до закритого морського торговельного порту Севастополь, де судно завантажувалось краденим збіжжям.

Зараз дивляться

– Щоб його не викрили, чоловік періодично вимикав AIS (Автоматична ідентифікаційна система) та вносив до неї фіктивні відомості щодо курсу судна, яке прямувало нібито в порти РФ, а не в закриті морські порти окупованого півострова, – йдеться у повідомленні

За фактом порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію півострова та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України), чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Також в межах цього кримінального провадження прокуратура автономії вже повідомила про підозри окупаційному “міністру сільського господарства Республіки Крим”, директору компанії-власниці кораблів РФ та п’яти капітанам російських суден.

Усі вони були причетні до перевезення награбованого зерна через окупований Крим.

Джерело: Прокуратура АР Крим