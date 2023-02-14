В Москве вспыхнул масштабный пожар: очевидцы сообщают о звуках взрывов

Февраль, 14 в 0:59

На территории Российской Федерации в районе Научно-исследовательского института в Москве вспыхнул масштабный пожар, площадь которого достигла около 1,5 тыс. кв. м.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на очевидцев на месте происшествия. Местные жители рассказали, что сейчас пожар на улице Декабристов становится все больше, а также слышны взрывы.

По неофициальным данным, огонь вспыхнул на территории автосервиса. На место происшествия прибыли экстренные службы.

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— Внутри автосервиса взрываются канистры с топливом, произошел частичный обвал кровли. Также внутри здания хранятся покрышки, — сказал один из собеседников российского информагентства.

По его словам, на втором этаже здания огнем заблокированы два человека, к которым пытаются пробиться спасатели.

По уточненной информации, в НИИ занимаются изготовлением каналов радиоуправления для средств морского и авиационного ракетного вооружения.