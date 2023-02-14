Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Москве вспыхнул масштабный пожар: очевидцы сообщают о звуках взрывов

Юля Захарченко, редактор ленты
В Москве вспыхнул масштабный пожар: очевидцы сообщают о звуках взрывов

На территории Российской Федерации в районе Научно-исследовательского института в Москве вспыхнул масштабный пожар, площадь которого достигла около 1,5 тыс. кв. м.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на очевидцев на месте происшествия. Местные жители рассказали, что сейчас пожар на улице Декабристов становится все больше, а также слышны взрывы.

По неофициальным данным, огонь вспыхнул на территории автосервиса. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Сейчас смотрят

— Внутри автосервиса взрываются канистры с топливом, произошел частичный обвал кровли. Также внутри здания хранятся покрышки, — сказал один из собеседников российского информагентства.

По его словам, на втором этаже здания огнем заблокированы два человека, к которым пытаются пробиться спасатели.

По уточненной информации, в НИИ занимаются изготовлением каналов радиоуправления для средств морского и авиационного ракетного вооружения.

Читайте
Масштабный пожар в России: в Ярославской области взорвался газопровод

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка