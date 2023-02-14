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Факти / Надзвичайні події

У Москві спалахнула масштабна пожежа: очевидці повідомляють про звуки вибухів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Москві спалахнула масштабна пожежа: очевидці повідомляють про звуки вибухів

На території Російської Федерації в районі Науково-дослідного інституту в Москві спалахнула масштабна пожежа, площа якої досягла близько 1,5 тис. кв. м.

Про це повідомляють російські видання з посиланням на очевидців на місці події. Місцеві жителі розповіли, що наразі пожежа на вулиці Декабристів стає все більшою, а також чути вибухи.

За неофіційними даними, вогонь спалахнув на території автосервісу. На місце події прибули екстрені служби.

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– Всередині автосервісу вибухають каністри з паливом, стався частковий обвал покрівлі. Також усередині будівлі зберігаються покришки, – сказав один зі співрозмовників російського інформагентства.

За його словами, на другому поверсі будівлі вогнем заблоковано двох людей, до яких намагаються пробитися рятувальники.

За уточненою інформацією, у НДІ займаються виготовленням каналів радіоуправління для засобів морського та авіаційного ракетного озброєння.

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