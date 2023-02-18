Февраль, 18 в 9:30

Сегодня, 18 февраля, оккупационная армия снова выпустила ракеты по территории Украины. В Днепропетровской области прогремели взрывы.

По предварительной информации, это отработала наша противовоздушная оборона.

В ДТЭК отмечают, что из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

Сейчас смотрят

В Херсонской области возможно временное отключение электроэнергии, сообщают в ОВА.