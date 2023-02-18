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В Днепропетровской области слышны взрывы: сообщают о работе ПВО

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
В Днепропетровской области слышны взрывы: сообщают о работе ПВО
Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 18 февраля, оккупационная армия снова выпустила ракеты по территории Украины. В Днепропетровской области прогремели взрывы.

По предварительной информации, это отработала наша противовоздушная оборона.

В ДТЭК отмечают, что из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

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