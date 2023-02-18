Лютий, 18 в 9:30

Сьогодні, 18 лютого, окупаційна армія знову випустила ракети по території Україні. На Дніпропетровщині пролунали вибухи.

За попередньою інформацією, це відпрацювала наша протиповітряна оборона.

У ДТЕК наголошують, що через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

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У Херсонській області також можливе тимчасове відключення електроенергії, повідомляють в ОВА.