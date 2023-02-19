На Херсонщине местному жителю оторвало руку во время разбора снаряда

Февраль, 19 в 21:12

В Херсонской области в селе Нововоскресенское Бериславского района местный житель получил тяжелые ранения, пытаясь разобрать неразорванный боеприпас.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

– 60-летний мужчина пытался собственноручно разобрать неразорванный снаряд. Он сдетонировал и взорвался в руках местного жителя. Пострадавшему оторвало правую верхнюю конечность, также он получил множественные осколочные ранения живота и бедер, — говорится в сообщении.

Скорая доставила раненого в тяжелом состоянии в ближайшую больницу. Сейчас мужчина находится на операционном столе, врачи борются за его жизнь.

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— Жители Херсонщины, к сожалению, в нашем регионе еще остается немало неразорванных снарядов, вражеских мин, растяжек и других взрывоопасных предметов. Взрывотехники работают ежедневно, но объемы минирований колоссальны! Если вы увидели взрывчатку, ни в коем случае не трогайте ее, не пытайтесь разобрать, не подходите близко. Это может стоить вам здоровья или жизни! – предупреждают в ОВА.

Отмечается, что разминированием занимаются исключительно профессиональные саперы, поэтому в случае обнаружения взрывоопасного предмета следует обратиться к спасателям или полицейским, позвонив по номеру 101 или 102.

Фото: Дмитрий Живицкий