На Херсонщині місцевому мешканцю відірвало руку під час розбору снаряду

Лютий, 19 в 21:12

На Херсонщині у селі Нововоскресенське Бериславського району місцевий житель отримав тяжкі поранення, намагаючись розібрати нерозірваний боєприпас.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

– 60-річний чоловік намагався власноруч розібрати нерозірваний снаряд. Він здетонував та вибухнув у руках місцевого жителя. Постраждалому відірвало праву верхню кінцівку, також він отримав множинні осколкові поранення живота та стегон, – йдеться у повідмленні.

Швидка доставила пораненого у важкому стані до найближчої лікарні. Зараз чоловік знаходиться на операційному столі, лікарі борються за його життя.

Зараз дивляться

– Жителі Херсонщини, на превеликий жаль, у нашому регіоні ще залишається чимало нерозірваних снарядів, ворожих мін, розтяжок та інших вибухонебезпечних предметів. Вибухотехніки працюють щодня, але обсяги мінувань колосальні! Якщо ви натрапили на вибухівку, у жодному разі не чіпайте її, не намагайтеся розібрати, не підходьте близько. Це може коштувати вам здоровʼя або життя! – попереджають в ОВА.

Зазначається, що розмінуванням займаються виключно професійні сапери, тож у разі виявлення вибухонебезпечного предмету, потрібно звернутися до рятувальників або поліцейських, зателефонувавши за номером 101 або 102.

Фото: Дмитро Живицький