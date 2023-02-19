На Херсонщині місцевому мешканцю відірвало руку під час розбору снаряду
На Херсонщині у селі Нововоскресенське Бериславського району місцевий житель отримав тяжкі поранення, намагаючись розібрати нерозірваний боєприпас.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
– 60-річний чоловік намагався власноруч розібрати нерозірваний снаряд. Він здетонував та вибухнув у руках місцевого жителя. Постраждалому відірвало праву верхню кінцівку, також він отримав множинні осколкові поранення живота та стегон, – йдеться у повідмленні.
Швидка доставила пораненого у важкому стані до найближчої лікарні. Зараз чоловік знаходиться на операційному столі, лікарі борються за його життя.
– Жителі Херсонщини, на превеликий жаль, у нашому регіоні ще залишається чимало нерозірваних снарядів, ворожих мін, розтяжок та інших вибухонебезпечних предметів. Вибухотехніки працюють щодня, але обсяги мінувань колосальні! Якщо ви натрапили на вибухівку, у жодному разі не чіпайте її, не намагайтеся розібрати, не підходьте близько. Це може коштувати вам здоровʼя або життя! – попереджають в ОВА.
Зазначається, що розмінуванням займаються виключно професійні сапери, тож у разі виявлення вибухонебезпечного предмету, потрібно звернутися до рятувальників або поліцейських, зателефонувавши за номером 101 або 102.
Фото: Дмитро Живицький