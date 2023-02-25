Февраль, 25 в 13:21

В годовщину полномасштабной войны, 24 февраля, российские оккупанты прицельно обстреляли рейсовую маршрутку с пассажирами в Сумской области.

По данным Офиса генпрокурора, рейсовое маршрутное такси ехало из села Водолаги Хотинской территориальной общины, что в Сумском районе.

Транспортное средство успело проехать около 500 метров в сторону города Сумы и попало под обстрел оккупантов.

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Российские войска открыли огонь с территории РФ. По предварительным данным, они применили противотанковую управляемую ракету.

– В результате обстрела водитель маршрутки и трое пассажиров получили серьезные ранения. Транспортное средство сгорело дотла, — подчеркнули в Офисе генпрокурора.

По факту очередного преступления РФ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

После фиксации последствий обстрела и изъятия доказательств материалы производства будут переданы в Управление СБУ в Сумской области.

24 февраля российские оккупанты также совершили обстрелы в Донецкой области из минометов, артиллерии и РСЗО Град. Под огонь попал город Часов Яр, есть раненые.

Ночью 22 февраля в Сумах раздались взрывы, работала противовоздушная оборона.

Фото: Сумская областная прокуратура, Офис генпрокурора