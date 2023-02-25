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Факты / Происшествия

Оккупанты прицельно обстреляли маршрутку в Сумской области: есть раненые

Юлия Соколова, редактор ленты
РФ обстріляла маршрутку на Сумщині
Фото: Офис генпрокурора

В годовщину полномасштабной войны, 24 февраля, российские оккупанты прицельно обстреляли рейсовую маршрутку с пассажирами в Сумской области.

По данным Офиса генпрокурора, рейсовое маршрутное такси ехало из села Водолаги Хотинской территориальной общины, что в Сумском районе.

Транспортное средство успело проехать около 500 метров в сторону города Сумы и попало под обстрел оккупантов.

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РФ обстріляла маршрутку на Сумщині
РФ обстріляла маршрутку на Сумщині
РФ обстріляла маршрутку на Сумщині
РФ обстріляла маршрутку на Сумщині
РФ обстріляла маршрутку на Сумщині
РФ обстріляла маршрутку на Сумщині
РФ обстріляла маршрутку на Сумщині
РФ обстріляла маршрутку на Сумщині
РФ обстріляла маршрутку на Сумщині
РФ обстріляла маршрутку на Сумщині
Оккупанты прицельно обстреляли маршрутку в Сумской области: есть раненые / 5 фотографий

Российские войска открыли огонь с территории РФ. По предварительным данным, они применили противотанковую управляемую ракету.

– В результате обстрела водитель маршрутки и трое пассажиров получили серьезные ранения. Транспортное средство сгорело дотла, — подчеркнули в Офисе генпрокурора.

По факту очередного преступления РФ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

После фиксации последствий обстрела и изъятия доказательств материалы производства будут переданы в Управление СБУ в Сумской области.

24 февраля российские оккупанты также совершили обстрелы в Донецкой области из минометов, артиллерии и РСЗО Град. Под огонь попал город Часов Яр, есть раненые.

Ночью 22 февраля в Сумах раздались взрывы, работала противовоздушная оборона.

Фото: Сумская областная прокуратура, Офис генпрокурора

Источник: Офис генпрокурора
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