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Факти / Надзвичайні події

Окупанти прицільно обстріляли маршрутку на Сумщині: є поранені

Юлія Соколова, редакторка стрічки
РФ обстріляла маршрутку на Сумщині
Фото: Офіс генпрокурора

У річницю повномасштабної війни, 24 лютого, російські окупанти прицільно обстріляли рейсову маршрутку з пасажирами на Сумщині.

За даними Офісу генпрокурора, рейсове маршрутне таксі їхало із села Водолаги Хотінської територіальної громади, що в Сумському районі.

Транспортний засіб встиг проїхати близько 500 метрів в бік міста Суми та потрапив під обстріл окупантів.

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РФ обстріляла маршрутку на Сумщині
РФ обстріляла маршрутку на Сумщині
РФ обстріляла маршрутку на Сумщині
РФ обстріляла маршрутку на Сумщині
РФ обстріляла маршрутку на Сумщині
РФ обстріляла маршрутку на Сумщині
РФ обстріляла маршрутку на Сумщині
РФ обстріляла маршрутку на Сумщині
РФ обстріляла маршрутку на Сумщині
РФ обстріляла маршрутку на Сумщині
Окупанти прицільно обстріляли маршрутку на Сумщині: є поранені / 5 фотографий

Російські війська відкрили вогонь із території РФ. За попередніми даними, вони застосували протитанкову керовану ракету.

– Внаслідок обстрілу водій маршрутки та троє пасажирів отримали серйозні поранення. Транспортний засіб згорів вщент, – наголосили в Офісі генпрокурора.

За фактом чергового злочину РФ розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Після фіксації наслідків обстрілу та вилучення доказів матеріали провадження будуть передані до Управління СБУ в Сумській області.

24 лютого російські окупанти також здійснили обстріли на Донеччині із мінометів, артилерії та РСЗВ Град. Під вогонь потрапило місто Часів Яр, є поранені.

Уночі 22 лютого в Сумах пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.

Фото: Сумська обласна прокуратура, Офіс генпрокурора

Джерело: Офіс генпрокурора
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