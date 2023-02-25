Лютий, 25 в 13:21

У річницю повномасштабної війни, 24 лютого, російські окупанти прицільно обстріляли рейсову маршрутку з пасажирами на Сумщині.

За даними Офісу генпрокурора, рейсове маршрутне таксі їхало із села Водолаги Хотінської територіальної громади, що в Сумському районі.

Транспортний засіб встиг проїхати близько 500 метрів в бік міста Суми та потрапив під обстріл окупантів.

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Російські війська відкрили вогонь із території РФ. За попередніми даними, вони застосували протитанкову керовану ракету.

– Внаслідок обстрілу водій маршрутки та троє пасажирів отримали серйозні поранення. Транспортний засіб згорів вщент, – наголосили в Офісі генпрокурора.

За фактом чергового злочину РФ розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Після фіксації наслідків обстрілу та вилучення доказів матеріали провадження будуть передані до Управління СБУ в Сумській області.

24 лютого російські окупанти також здійснили обстріли на Донеччині із мінометів, артилерії та РСЗВ Град. Під вогонь потрапило місто Часів Яр, є поранені.

Уночі 22 лютого в Сумах пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.

Фото: Сумська обласна прокуратура, Офіс генпрокурора