Насиловали, издевались и снимали на телефон: в Запорожье подростков осудили за надругательство над одноклассником

Февраль, 27 в 18:09

В Запорожской области за сексуальное насилие и другие тяжкие преступления над сверстником до 7 лет тюрьмы приговорены трое несовершеннолетних.

– Прокуроры в суде доказали, что 15 января 2022 года трое школьников из пригорода Запорожья, находясь по месту жительства одного из них, действуя совместно, совершили издевательство и сексуальное насилие над бывшим одноклассником. Затем, угрожая физической расправой и насилием, завладели его мобильным телефоном. Также они требовали с парня 1000 грн несуществующего долга, – сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что один из несовершеннолетних на свой телефон фиксировал на видео противоправные действия.

При поддержке публичного обвинения ювенальных прокуроров Запорожской окружной прокуратуры суд признал трех подростков виновными в изнасиловании, сексуальном насилии, разбое и вымогательстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 3, ст. 153, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 189 УК Украины).