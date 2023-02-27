Ґвалтували, знущалися та знімали на телефон: на Запоріжжі підлітків засудили за наругу над однокласником

Лютий, 27 в 18:09

На Запоріжжі за сексуальне насильство та інші тяжкі злочини над однолітком до 7 років за ґратами засуджено трьох неповнолітніх.

– Прокурори у суді довели, що 15 січня 2022 року троє школярів із передмістя Запоріжжя, перебуваючи за місцем проживання одного з них, діючи спільно, вчинили знущання та сексуальне насильство над колишнім однокласником. Потім, погрожуючи фізичною розправою та насильством, заволоділи його мобільним телефоном. Також вони вимагали з хлопця 1000 грн вигаданого боргу, – повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що протиправні дії один із неповнолітніх фіксував на відео на власний телефон.

За підтримання публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Запорізької окружної прокуратури суд визнав трьох підлітків винними у зґвалтуванні, сексуальному насильстві, розбої та вимаганні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 189 КК України).