Расчленили и сожгли останки ребенка: осуждены родители-воспитатели на Днепропетровщине
Осуждены родители-воспитатели, которые расчленили, сожгли и притопили останки тела ребенка, чтобы скрыть его смерть и продолжать получать выплаты.
— Ювенальные прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры и Офиса генпрокурора в Верховном Суде добились оставления в силе решения предыдущей судебной инстанции, которой были осуждены родители-воспитатели дома семейного типа, — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Отмечается, что прокуроры в судах доказали, что осужденные решили скрыть смерть малолетнего ребенка, который прибывал у них под присмотром, для продолжения получения выплат на его содержание.
– Они расчленили, сожгли и притопили останки тела ребенка на дне водоема. Позже заявили о якобы его исчезновении в органы полиции, заранее придумав об этом историю. Несмотря на непризнание семейной парой своей вины, ювенальные прокуроры предоставили безоговорочные доказательства совершения преступления, — сообщает Офис генпрокурора.
Они признаны виновными в надругательстве над телом умершего, заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления. Родители-воспитатели приговорены к 7 и 6 годам за решеткой.