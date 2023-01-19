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Расчленили и сожгли останки ребенка: осуждены родители-воспитатели на Днепропетровщине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Расчленили и сожгли останки ребенка: осуждены родители-воспитатели на Днепропетровщине
Фото: Pixabay

Осуждены родители-воспитатели, которые расчленили, сожгли и притопили останки тела ребенка, чтобы скрыть его смерть и продолжать получать выплаты.

— Ювенальные прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры и Офиса генпрокурора в Верховном Суде добились оставления в силе решения предыдущей судебной инстанции, которой были осуждены родители-воспитатели дома семейного типа, — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Отмечается, что прокуроры в судах доказали, что осужденные решили скрыть смерть малолетнего ребенка, который прибывал у них под присмотром, для продолжения получения выплат на его содержание.

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– Они расчленили, сожгли и притопили останки тела ребенка на дне водоема. Позже заявили о якобы его исчезновении в органы полиции, заранее придумав об этом историю. Несмотря на непризнание семейной парой своей вины, ювенальные прокуроры предоставили безоговорочные доказательства совершения преступления, — сообщает Офис генпрокурора.

Они признаны виновными в надругательстве над телом умершего, заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления. Родители-воспитатели приговорены к 7 и 6 годам за решеткой.

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Источник: Офис генпрокурора
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