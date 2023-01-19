Расчленили и сожгли останки ребенка: осуждены родители-воспитатели на Днепропетровщине

Январь, 19 в 13:44

Осуждены родители-воспитатели, которые расчленили, сожгли и притопили останки тела ребенка, чтобы скрыть его смерть и продолжать получать выплаты.

— Ювенальные прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры и Офиса генпрокурора в Верховном Суде добились оставления в силе решения предыдущей судебной инстанции, которой были осуждены родители-воспитатели дома семейного типа, — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Отмечается, что прокуроры в судах доказали, что осужденные решили скрыть смерть малолетнего ребенка, который прибывал у них под присмотром, для продолжения получения выплат на его содержание.

Читайте На Буковине пенсионер 15 лет развращал детей и снимал это на видео

– Они расчленили, сожгли и притопили останки тела ребенка на дне водоема. Позже заявили о якобы его исчезновении в органы полиции, заранее придумав об этом историю. Несмотря на непризнание семейной парой своей вины, ювенальные прокуроры предоставили безоговорочные доказательства совершения преступления, — сообщает Офис генпрокурора.

Они признаны виновными в надругательстве над телом умершего, заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления. Родители-воспитатели приговорены к 7 и 6 годам за решеткой.