Я была еще ребенком: участница известного хора Зарница обвинила руководителя в изнасиловании

Март, 03 в 11:30

Участница хора Зарница, Анна Хижняк, обвинила Заслуженного учителя Украины в том, что он приставал, домогался и даже насиловал несовершеннолетних девушек. Анна была одной из жертв. Историю девушки читайте в материале Факты ICTV.

Анна пришла в хор в 2012 году, когда ей было всего 12 лет.

– Я переехала из другого города, где у меня не было друзей, но было много комплексов, которыми он воспользовался, — рассказывает девушка.

Первый год все было безобидно: новое хобби, новые люди, первые концерты и путешествие за границу. Но зимой 2013 года все изменилось.

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– После концерта я пошла занести костюм. Из преподавателей тогда был только он. Это было после Нового года. Он начал меня поздравлять с праздниками, поцеловал в щеку, поцеловал в другую щеку, засосал в губы, держа руки на моей груди. Шок. Непонимание. Ступор. Спасло то, что в кабинет зашла другая девочка, – вспоминает Анна.

Девушка рассказывает, что часто на занятиях педагоги брали себе для репетиции определенные голоса. Одна преподавательница могла взять первое сопрано, другая второе сопрано, а Павел Мережин обычно забирал альтов, где пела Анна.

– В хоре это довольно редкий голос, и часто я пела сама (а на концерте нас могло быть максимум 3-5 человек с этого голоса). Идеальные обстоятельства. И он брал меня, чтобы заниматься со мной “пением” в отдельном кабинете. Эти приставания были даже в поездках. В 2015 году после концерта в Скадовске мы ехали плацкартом домой, на который он купил билеты и распорядился местами таким образом, что он был на нижней полке и с правой стороны как раз мое место снизу.

Как рассказывает Анна, во время той поездки ночью она просыпалась от того, что учитель лапал ее, пока вокруг все спали. А напротив него на верхней полке спала его жена, которая также является руководителем этого хора.

– Страх. Страх закричать. Страх, что она, может, не спит и будет кричать и обвинять меня, что это я его соблазнила. И с этим страхом я ходила и молчала 9 лет. Я чувствовала вину за то, что природа дала мне 6 размер груди, пропорциональную фигуру и пухлые губы. Лапанье, приставания, секс. С несовершеннолетней мной, — вспоминает Анна.

Вокалистка в своем рассказе отметила, что у Павла Васильевича разница в возрасте с женой — 35 лет. Когда Анна пришла в хор, ему было 70, его жене — 35.

– Недавно одна девушка также анонимно написала, как на ее глазах разворачивался их “роман”, потому что эта девушка пела в то время с его женой, которая еще ребенком пришла в этот хор. Девушки тогда видели, как он щупал свою будущую жену в автобусе и как она, еще ребенком, пыталась “удовлетворить” его. Она “влюбилась”, родила ему двух сыновей и также стала преподавателем в этом хоре. Как и родная дочь (которая значительно старше его жены), также преподает в этом хоре, но с детками до 10 лет. А потом эти дети попадают в его категорию.

Когда Анна поступила в медицинский колледж, стала значительно реже ходить на хор, а когда поступать в университет — почти не ходила. Только по просьбе его жены, потому что хор начал терять свою популярность, а петь на концертах кому-то надо. И девушка пела, потому что любила это дело.

– В 22 года я впервые нашла силы поделиться, что со мной происходило. Об этом узнал мой муж, который поддержал меня. Как вы думаете, как это — сказать своему мужу, что первый, кто у тебя был, это дед-извращенец, которому за 70, который имеет жену и двух сыновей? Дед, который водил тебя на отдельную квартиру, чтобы насиловать. Дед, который в соседнем кабинете, гнет тебе голову, чтобы ты сделала ему минет, когда за стенкой его жена занимается пением с другими девушками. Как вы думаете, как это — сказать родной маме, что ее ребенка использовали? Как это — сказать отцу, что его ребенка насиловали? Как это, сказать родителям, что их ребенка обидели, очень мягко говоря, — возмущается Анна.

Мама Анны, когда узнала правду, поддержала свою дочь и сразу позвонила в это заведение и рассказала все директору. Они устроили встречу с директором, завучами, Павлом Мережиным и его женой, на которую Анна пришла со своим мужем.

– Непринужденные взгляды педагогов и возражения. Но тогда я перестала быть жертвой. Я рассказала все прямо в лицо, и его уволили. Высказала за себя и за девушек, которые также пострадали и которые до сих пор боятся его. У некоторых из них уже есть взрослые дети, если уже не внуки. За 50 лет существования хора есть его группа фанатов. Это культ. Его называют маэстро, гений, отец. Все всегда его восхваляли и до сих пор восхваляют. И как сопротивляться жертвам при таких обстоятельствах? – добавила девушка.

Из хора только три подруги поверили девушке. Остальные отвернулись от нее. Подруги, с которыми она пропела 10 лет. А раньше, девушкам до Анны, никто не верил вообще.

– Сейчас у меня есть поддержка, чтобы побороться с ним. Есть поддержка от близких. У меня есть психотерапевт. И у меня есть адвокат. Поэтому я искренне хочу, чтобы те, кто еще пострадал от рук “заслуженного учителя Украины”, больше не боялись! Чтобы жертвы увидели, что они не одни! Чтобы имели силы написать мне, что они это тоже пережили, чтобы добиться справедливости. Мне нечего бояться и чего стыдиться. Всем жертвам нечего бояться и чего стыдиться. Потому что жертва никогда не виновата, сколько бы ей ни было лет и как бы она ни была одета.

Сейчас Анна Хижняк ищет участниц хора Зарница, которых так же обидел руководитель хора, и собирается подавать в суд.

Источник: Анна Хижняк

Фото: Оксана Шепетько, Amazing Ukraine