Я була ще дитиною: учасниця відомого хору Зірниця звинуватила керівника у зґвалтуванні

Березень, 03 в 11:30

Учасниця хору Зірниця, Ганна Хижняк, звинуватила Заслуженого вчителя України в тому, що він приставав, домагався і навіть ґвалтував неповнолітніх дівчат. Ганна була однією із жертв. Історію дівчини читайте в матеріалі Факти ICTV.

Ганна прийшла до хору у 2012 році, коли дівчині було лише 12 років.

– Я переїхала з іншого міста, де у мене не було друзів, але було багато комплексів, якими він скористався, – розповідає дівчина.

Перший рік все було безневинно: нове хобі, нові люди, перші концерти й подорож за кордон. Але взимку 2013 року все змінилось.

Зараз дивляться

– Після концерту я пішла занести костюм. З викладачів тоді був тільки він. Це було після Нового року. Він почав мене вітати зі святами, поцілував у щоку, поцілував у іншу щоку, засмоктав у губи, тримаючи руки на моїх грудях. Шок. Нерозуміння. Ступор. Врятувало те, що в кабінет зайшла інша дівчинка, – згадує Ганна.

Дівчина розповідає, що часто на заняттях педагоги брали собі для репетиції певні голоси. Одна викладачка могла взяти перше сопрано, інша друге сопрано, а Павло Мережин зазвичай забирав альтів, де співала Ганна.

– В хорі це є доволі рідкісний голос, і часто я співала сама (а на концерті нас могло бути максимум 3-5 людей з цього голосу). Ідеальні обставини. І він брав мене, аби займатися зі мною “співом” в окремому кабінеті. Ці приставання були навіть в поїздках. У 2015 році після концерту у Скадовську ми їхали плацкартом додому, на який він купив білети і розпорядився місцями таким чином, що він був на нижній полиці й з правого боку якраз моє місце знизу.

Як розповідає Ганна, під час тієї поїздки вночі вона прокидалася від того, що вчитель лапав її, поки навкруги усі спали. А навпроти нього на верхній полиці спала його дружина, яка також є керівником цього хору.

– Страх. Страх закричати. Страх, що вона, може, не спить і буде кричати й звинувачувати мене, що це я його спокусила. І з цим страхом я ходила і мовчала 9 років. Я відчувала провину за те, що природа дала мені 6 розмір грудей, пропорційну фігуру і пухкі губи. Лапання, приставання, секс. З неповнолітньою мною, – згадує Ганна.

Вокалістка у своїй розповіді зауважила, що у Павла Васильовича різниця у віці з дружиною – 35 років. Коли Ганна прийшла у хор, йому було 70, його дружині – 35.

– Нещодавно одна дівчина також анонімно написала, як на її очах розгортався їх “роман”, бо ця дівчина співала в той час з його дружиною, яка ще дитиною прийшла в цей хор. Дівчата тоді бачили, як він мацав свою майбутню дружину в автобусі і як вона, ще дитиною, намагалася “задовольнити” його. Вона “закохалася”, народила йому двох синів і також стала викладачем в цьому хорі. Як і рідна донька (яка значно старша за його дружину), також викладає в цьому хорі, але з дітками до 10 років. А потім ці діти потрапляють до його категорії.

Коли Ганна вступила до медичного коледжу, стала значно рідше ходити на хор, а коли вступати до університету – майже не ходила. Лише на прохання його дружини, бо хор почав втрачати свою популярність, а співати на концертах комусь треба. І дівчина співала, бо любила цю справу.

– У 22 роки я вперше знайшла сили поділитися, що зі мною відбувалося. Про це дізнався мій чоловік, який підтримав мене. Як ви думаєте, як це – сказати своєму чоловіку, що перший, хто у тебе був, це дід-збоченець, якому за 70, який має дружину і двох синів? Дід, який водив тебе на окрему квартиру, аби ґвалтувати. Дід, який в сусідньому кабінеті, гне тобі голову, аби ти зробила йому мінет, коли за стінкою його дружина займається співом з іншими дівчатами. Як ви думаєте, як це – сказати рідній мамі, що її дитину використовували? Як це – сказати батьку, що його дитину ґвалтували? Як це, сказати батькам, що їх дитину скривдили, дуже м‘яко кажучи, – обурюється Ганна.

Мама Ганни, коли дізналася правду, підтримала свою доньку та одразу подзвонила в цей заклад і розповіла усе директорці. Вони влаштували зустріч з директором, завучами, Павлом Мережиним і його дружиною, на яку Ганна прийшла зі своїм чоловіком.

– Невимушені погляди педагогів і заперечення. Але тоді я перестала бути жертвою. Я розповіла усе прямо в обличчя, і його звільнили. Висказала за себе і за дівчат, які також постраждали і які досі бояться його. У деяких з них вже є дорослі діти, якщо вже не онуки. За 50 років існування хору є його група фанатів. Це культ. Його називають маестро, геній, батько. Всі завжди його вихваляли й досі вихваляють. І як чинити опір жертвам при таких обставинах? – додала дівчина.

З хору лише три подруги повірили дівчині. Інші відвернулися від неї. Подруги, з якими вона проспівала 10 років. А раніше, дівчатам до Ганни, ніхто не вірив взагалі.

– Наразі я маю підтримку, аби поборотися з ним. Маю підтримку від близьких. Маю психотерапевта. І маю адвоката. Тож я щиро хочу, аби ті, хто ще постраждав від рук “заслуженого вчителя України”, більше не боялися! Аби жертви побачили, що вони не одні! Аби мали сили написати мені, що вони це також пережили, аби добитися справедливості. Мені нема чого боятися і чого соромитися. Усім жертвам нема чого боятися і чого соромитися. Бо жертва ніколи не винна, скільки б їй не було років і як би вона не була одягнута.

Зараз Ганна Хижняк шукає учасниць хору Зірниця, яких так само скривдив керівник хору, та збирається подаватися до суду.

Джерело: Ганна Хижняк

Фото: Оксана Шепетько, Amazing Ukraine