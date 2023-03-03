Збирав розвіддані про оборону Сумщини: СБУ затримала настоятеля храму УПЦ МП

Березень, 03 в 14:53

Ще один священник УПЦ МП виявися російським агентом. Співробітники СБУ затримали настоятеля храму в Шосткинському районі Сумської області, який співпрацював з ФСБ.

За даними слідства, протоієрей збирав інформацію про дислокацію Сил оборони на території Сумської області, передусім координати місць базування командних пунктів і складів із артилерійським озброєнням ЗСУ.

За вказівкою кураторів священник об’їжджав прикордонну місцевість та приховано фіксував на камеру українські об’єкти.

Зараз дивляться

Ця інформацію ворог планував використати для проведення прицільних ракетних та артилерійських ударів, а також диверсійних вилазок.

Окрім того, він збирав персональні дані керівників місцевих органів влади та правоохоронців, під час передання яких його і затримали.

Протоієрея завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Брянській області у вересні 2022 року. До того настоятель храму не приховував свої прокремлівські погляди, тому і потрапив в поле зору російських спецслужб.

З російськими кураторами він спілкувався через анонімні месенджери, а розвіддані передавав у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів з прив’язкою до місцевості.

Вдома та у храмі виявили докази співпраці священника з Росією: мобільні телефони із листуванням з ФСБ та проросійську літературу.

Оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.