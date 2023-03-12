Март, 12 в 19:02

Во Франкфурт-на-Майне охранник отеля избил украинского военного, который приехал на территорию Германии на реабилитацию после ранения и зашел в гостиничный бар в форме Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает издание Новинарня со ссылкой на подтверждение генерального консула Украины Вадим Костюк. По его словам, воин попал в госпиталь с поломанной челюстью и сотрясением мозга — теперь ему нужна операция.

По данным из открытых источников, конфликт произошел в отеле Roomers, а на должности охранника был чеченец. Костюк заверил, что консульство предоставит пострадавшему необходимую юридическую и другую помощь.

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— По нашей информации, наш военный зашел в униформе в бар отеля после посещения. После нескольких замечаний со стороны персонала и охраны отеля о несоответствии его дрескода, произошла речевая перепалка, а затем драка после попытки со стороны охраны (представитель народов Кавказа) вывести нашего бойца. В результате драки у нашего гражданина перелом челюсти и сотрясение мозга. Полицией зафиксирован этот факт, — отметил он.

Консул рассказал, что полиция предоставит более подробную информацию с понедельника, а военному необходима операция. Он пообещал, что консульство поможет украинцу с переводом во время подготовки к операции на челюсти, запланированной на вторник.

Следующим шагом станет помощь с подачей заявления в полицию и поиском адвоката. В то же время консульство попытается получить в полиции видеозаписи из бара, где произошла драка.

Сейчас консульство выясняет все нормы законодательства двух стран, касающиеся ношения военной формы одежды украинскими военными за границей и посещения в ней подобных заведений.

По предварительной информации, в Германии необходимо получить специальное разрешение, чтобы носить военную форму вне службы. В частности, это разрешается во время совместных учений, прохождения стажировок и в других случаях, предусмотренных отдельным двусторонним соглашением. Сообщается, что Украина не заключала соответствующее соглашение.