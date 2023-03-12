Березень, 12 в 19:02

У Франкфурт-на-Майні охоронець готелю побив українського військового, який приїхав на територію Німеччини на реабілітацію після поранення та зайшов у готельний бар у формі Збройних сил України.

Про це повідомляє видання Новинарня з посиланням на підтвердження генерального консула України Вадим Костюк. За його словами, воїн потрапив до госпіталю з поламаною щелепою та струсом мозку – тепер йому потрібна операція.

За даними з відкритих джерел, конфлікт стався в готелі Roomers, а на посаді охоронця був чеченець. Костюк запевнив, що консульство надасть потерпілому необхідну юридичну та іншу допомогу.

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– За нашою інформацією, наш військовий зайшов в уніформі у бар готелю після відвідання. Після кількох зауважень з боку персоналу та охорони готелю щодо невідповідності його дрескоду, відбулася мовна перепалка, а потім бійка після спроби з боку охорони (представник народів Кавказу) вивести нашого бійця. Внаслідок бійки у нашого громадянина перелом щелепи та струс мозку. Поліцією зафіксований цей факт, – зазначив він.

Консул розповів, що поліція надасть детальнішу інформацію з понеділка, а військовому необхідна операція. Він пообіцяв, що консульство допоможе українцю з перекладом під час підготовки до операції на щелепі, запланованої на вівторок.

Наступним кроком стане допомога з поданням заяви до поліції та пошуком адвоката. Водночас консульство спробує отримати в поліції відеозаписи з бару, де відбулася бійка.

Наразі консульство з’ясовує всі норми законодавства двох країн, які стосуються носіння військової форми одягу українськими військовими за кордоном та відвідання в ній подібних закладів.

За попередньою інформацією, у Німеччині необхідно отримати спеціальний дозвіл, щоб носити військову форму поза службою. Зокрема, це дозволяється під час спільних навчань, проходження стажувань та в інших випадках, передбачених окремою двосторонньою угодою. Повідомляється, що Україна не укладала відповідну угоду.