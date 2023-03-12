Март, 12 в 15:53

В одной из воинских частей в Житомирской области вспыхнул скандал. Младший лейтенант избил солдата-срочника, а затем записал обращение с извинениями.

Соответствующее видео с избиением появилось в сети. На нем видно, как мужчина жестоко бьет другого с ноги.

Позже появилось видео с извинениями офицера. Он представился как Витусевич Виктор Анатольевич. По его словам, причиной такого поступка стал якобы алкоголь в армии.

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— Я был неправ и готов понести наказание, которого я заслуживаю. Но хочу сказать, что алкоголь в армии — это недопустимо, это смерть на фронте, риск для жизни всего подразделения, где бы оно ни было — на учебе или в районе боевых действий. Это недопустимо и надо строго запрещать. Я буду отвечать за свои действия, но это не изменит моего отношения к алкоголю в армии, — сказал он.



На скандал отреагировали в командовании части. 190 учебный центр Житомирского района пгт Гуйва сообщил, что уже начато служебное расследование с привлечением Военной службы правопорядка, контрразведки, Государственного бюро расследований и т. д.

— Мы строим армию нового формата, где нет места злоупотреблениям и неуставным отношениям. Виновники однозначно понесут суровое наказание. По результатам расследования будут приняты соответствующие решения, — говорится в сообщении.

Указано, что фигуранты инцидента отстранены от исполнения служебных обязанностей до конца расследования.