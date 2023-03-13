37 млн грн в чемоданах: раскрыта схема ввоза в Украину денег, украденных на ВОТ
Сотрудники СБУ задержали пятерых участников преступной схемы ввоза в Украину денег, украденных на временно оккупированных территориях.
Злоумышленники под видом туристов на рейсовом автобусе пытались скрыто завезти в Черновицкую область через пункт пропуска Порубное почти 37 млн наличными в гривневом эквиваленте.
Часть наличных они спрятали в чемоданы, а часть — примотали к телу.
По предварительным данным, эти деньги были похищены из ВОТ и далее планировался их вывоз в одну из стран Ближнего Востока, а затем через европейские страны – к таможенной границе Украины.
На изъятые средства наложен арест. Спецслужбы изучают версию о том, что они могли предназначаться для финансирования российской агентуры в Украине.
СБУ вместе с Государственной службой финансового мониторинга отслеживают все маршруты нелегального канала.
Часть средств, которые были изъяты в стране ЕС ранее, сейчас заблокированы. Решается вопрос об их взыскании в пользу Украины.