Март, 13 в 13:57

Сотрудники СБУ задержали пятерых участников преступной схемы ввоза в Украину денег, украденных на временно оккупированных территориях.

Злоумышленники под видом туристов на рейсовом автобусе пытались скрыто завезти в Черновицкую область через пункт пропуска Порубное почти 37 млн наличными в гривневом эквиваленте.

Часть наличных они спрятали в чемоданы, а часть — примотали к телу.

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По предварительным данным, эти деньги были похищены из ВОТ и далее планировался их вывоз в одну из стран Ближнего Востока, а затем через европейские страны – к таможенной границе Украины.

На изъятые средства наложен арест. Спецслужбы изучают версию о том, что они могли предназначаться для финансирования российской агентуры в Украине.

37 млн грн в чемоданах: раскрыта схема ввоза в Украину денег, украденных на ВОТ / 3 фотографии

СБУ вместе с Государственной службой финансового мониторинга отслеживают все маршруты нелегального канала.

Часть средств, которые были изъяты в стране ЕС ранее, сейчас заблокированы. Решается вопрос об их взыскании в пользу Украины.