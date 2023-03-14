Март, 14 в 11:31

Российские оккупанты утром обстреляли город Краматорск Донецкой области. К сожалению, есть погибший.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

По его словам, российская армия ударила по городу ракетой. Известно об одном погибшем и по меньшей мере троих раненых.

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По оперативной информации, вражеский удар повредил шесть многоэтажек.

Известно, что россияне обстреляли Краматорск ракетами С-300. Одна из них попала в жилой трехэтажный дом, там рухнул подъезд. Под завалами слышны крики людей.

На месте работают спасатели.

Стоит отметить, что это уже вторая такая атака на город за последние несколько дней — тогда россияне ударили по школе.

Также ночью ракета прилетела в Курахово, попала в жилой сектор. Также есть повреждения жилого дома, есть раненые люди. Их госпитализировали.

25 февраля Россия нанесла ракетный удар по Краматорску: ранена женщина и поврежден 21 частный дом, разрушена амбулатория.

Источник: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко