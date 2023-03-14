РФ с утра ударила ракетой по центру Краматорска: есть погибший и раненые
Российские оккупанты утром обстреляли город Краматорск Донецкой области. К сожалению, есть погибший.
Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.
По его словам, российская армия ударила по городу ракетой. Известно об одном погибшем и по меньшей мере троих раненых.
По оперативной информации, вражеский удар повредил шесть многоэтажек.
Известно, что россияне обстреляли Краматорск ракетами С-300. Одна из них попала в жилой трехэтажный дом, там рухнул подъезд. Под завалами слышны крики людей.
На месте работают спасатели.
Стоит отметить, что это уже вторая такая атака на город за последние несколько дней — тогда россияне ударили по школе.
Также ночью ракета прилетела в Курахово, попала в жилой сектор. Также есть повреждения жилого дома, есть раненые люди. Их госпитализировали.
25 февраля Россия нанесла ракетный удар по Краматорску: ранена женщина и поврежден 21 частный дом, разрушена амбулатория.
Источник: Павел Кириленко
Фото: Павел Кириленко