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Факты / Происшествия

На въезде в Киев задержали священника с тесными контактами с Москвой — ГПСУ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
На въезде в Киев задержали священника с тесными контактами с Москвой — ГПСУ
Фото: Госпогранслужба

Украинские пограничники на въезде в Киев задержали священнослужителя с недействительными документами и тесными связями в Москве.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

— Во время проверки лица на возможную антиукраинскую деятельность, военнослужащие Госпогранслужбы обнаружили переписку с абонентами РФ, — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди десяти последних контактов в мессенджере священнослужителя, трое были с подписью Москва.

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В переписке с абонентом, у которого российский номер телефона, архиепископ жалуется, что уехал бы из Украины, но “квартиры и “шмутки” держат”.

Фото: ГПСУ

После этого пограничники выяснили, что паспорт гражданина Украины, который предъявил мужчина, — недействителен.

В ГПСУ добавили, что в открытых источниках есть немало публикаций, где этот священнослужитель фигурирует в имущественных скандалах.

Сейчас архиепископа передали сотрудникам СБУ для дальнейшей проверки и принятия правового решения в отношении него.

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Источник: Госпогранслужба
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