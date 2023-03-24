На въезде в Киев задержали священника с тесными контактами с Москвой — ГПСУ
Украинские пограничники на въезде в Киев задержали священнослужителя с недействительными документами и тесными связями в Москве.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
— Во время проверки лица на возможную антиукраинскую деятельность, военнослужащие Госпогранслужбы обнаружили переписку с абонентами РФ, — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди десяти последних контактов в мессенджере священнослужителя, трое были с подписью Москва.
В переписке с абонентом, у которого российский номер телефона, архиепископ жалуется, что уехал бы из Украины, но “квартиры и “шмутки” держат”.
После этого пограничники выяснили, что паспорт гражданина Украины, который предъявил мужчина, — недействителен.
В ГПСУ добавили, что в открытых источниках есть немало публикаций, где этот священнослужитель фигурирует в имущественных скандалах.
Сейчас архиепископа передали сотрудникам СБУ для дальнейшей проверки и принятия правового решения в отношении него.