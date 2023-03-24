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Факти / Надзвичайні події

На в’їзді в Київ затримали священника з тісними контактами з Москвою – ДПСУ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
На в’їзді в Київ затримали священника з тісними контактами з Москвою – ДПСУ
Фото: Держприкордонслужба

Українські прикордонники на в’їзді до Києва затримали священнослужителя з недійсними документами та тісними зв’язками у Москві.

Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

— Під час перевірки особи на можливу антиукраїнську діяльність, військовослужбовці Держприкордонслужби виявили листування з абонентами РФ, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед десяти останніх контактів у месенджері священнослужителя, троє були з підписом Москва.

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У листуванні з абонентом, у якого російський номер телефону, архієпископ скаржиться, що поїхав би з України, але “квартири і лахи (“шмутки” в оригіналі) тримають”.

Фото: ДПСУ

Після цього прикордонники з’ясували, що паспорт громадянина України, який пред’явив чоловік, – недійсний.

У ДПСУ додали, що у відкритих джерелах є чимало публікацій, де цей священнослужитель фігурує в майнових скандалах.

Наразі архієпископа передали співробітникам СБУ для подальшої перевірки та ухвалення правового рішення щодо нього.

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Джерело: Держприкордонслужба
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