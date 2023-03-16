Разжигание религиозной вражды: СБУ вручила подозрение настоятелю храма УПЦ МП в Ужгороде
Настоятель Кресто-Воздвиженского кафедрального собора в Ужгороде (УПЦ МП) в декабре 2022 года неоднократно публично оскорблял религиозные чувства украинцев, которые хотели праздновать Рождество 25 декабря.
Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила преступные действия священника. На основании собранных доказательств ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам).
В целом СБУ задокументировала более семи эпизодов, когда священник унижал религиозные чувства граждан других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним.
На очереди — избрание меры пресечения, расследование продолжается.