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Разжигание религиозной вражды: СБУ вручила подозрение настоятелю храма УПЦ МП в Ужгороде

Валентина Летяк, редактор ленты
СБУ вручила підозру настоятелю храму УПЦ МП в Ужгороді
Фото: СБУ

Настоятель Кресто-Воздвиженского кафедрального собора в Ужгороде (УПЦ МП) в декабре 2022 года неоднократно публично оскорблял религиозные чувства украинцев, которые хотели праздновать Рождество 25 декабря.

Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила преступные действия священника. На основании собранных доказательств ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам).

В целом СБУ задокументировала более семи эпизодов, когда священник унижал религиозные чувства граждан других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним.

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СБУ вручила підозру настоятелю храму УПЦ МП в Ужгороді

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Источник: СБУ
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