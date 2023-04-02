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Факты / Происшествия

Возникли перебои со светом: россияне обстреляли Кураховскую ТЭС на Донбассе

Юля Захарченко, редактор ленты
Пожежа на ТЕС у Щасті
Фото: ГСЧС

Российские войска обстреляли Кураховскую теплоэлектростанцию в Марьинском районе Донецкой области Украины, в результате чего возникли перебои со светом.

Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, в результате обстрелов нарушены поставки электричества на трех электросетях 110 кВ, которые обеспечивают питание Покровского района.

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В то же время возник перерыв в течение 10 минут в электроснабжении Краматорского энергоузла — уже осуществлено восстановление, отмечают в ОВА.

По данным военной администрации, сейчас осуществляются переподключение потребителей Покровского района на альтернативные сети электроснабжения. По состоянию на 16:00, уже происходит подключение абонентов.

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