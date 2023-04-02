Возникли перебои со светом: россияне обстреляли Кураховскую ТЭС на Донбассе

Апрель, 02 в 17:50

Российские войска обстреляли Кураховскую теплоэлектростанцию в Марьинском районе Донецкой области Украины, в результате чего возникли перебои со светом.

Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, в результате обстрелов нарушены поставки электричества на трех электросетях 110 кВ, которые обеспечивают питание Покровского района.

Сейчас смотрят

В то же время возник перерыв в течение 10 минут в электроснабжении Краматорского энергоузла — уже осуществлено восстановление, отмечают в ОВА.

По данным военной администрации, сейчас осуществляются переподключение потребителей Покровского района на альтернативные сети электроснабжения. По состоянию на 16:00, уже происходит подключение абонентов.