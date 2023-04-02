Виникли перебої зі світлом: росіяни обстріляли Курахівську ТЕС на Донбасі

Квітень, 02 в 17:50

Російські війська обстріляли Курахівську теплоелектростанцію у Мар’їнському районі Донецької області України, внаслідок чого виникли перебої зі світлом.

Про це повідомляє очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, внаслідок обстрілів порушено постачання електрики на трьох електромережах 110 кВ, які забезпечують живлення Покровського району.

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Водночас виникла перерва протягом 10 хвилин в електропостачанні Краматорського енерговузла – вже здійснено відновлення, зазначають в ОВА.

За даними військової адміністрації, наразі здійснюються перепідключення споживачів Покровського району на альтернативні мережі електропостачання. Станом на 16:00, вже відбувається підключення абонентів.