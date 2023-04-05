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На Киевщине разоблачили 15 компаний, которые работали на предателя Сивковича и ФСБ

Анастасия Кожушко, редактор ленты
На Киевщине разоблачили 15 компаний, которые работали на предателя Сивковича и ФСБ
Фото: СБУ

Служба безопасности совместно с ГБР разоблачила 15 компаний в Киеве и области, которые работали на бывшего заместителя Секретаря СНБО Владимира Сивковича.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Установлено, что работу этих предприятий контролирует бывший заместитель Секретаря СНБО Владимир Сивкович, который подозревается в государственной измене и шпионаже.

Именно он курирует деятельность так называемого политического офиса в Москве, который был организован по указанию ФСБ, – говорится в сообщении.

По данным следствия, задачей этого офиса было проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины, в том числе координация работы агентурных сетей в прифронтовых районах нашего государства.

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Для прикрытия преступных действий и их финансирования Сивкович использовал подконтрольные ему компании в Киеве.

– Эти предприятия осуществляют свою деятельность в сферах торговли, финансов и транспортных перевозок, а также предоставляют риэлторские услуги.

Свой доход от коммерческой деятельности фирмы направляли на поддержку страны-агрессора и ее приспешников, – рассказали в СБУ.

Во время обысков по адресам предприятий обнаружено оружие, документы и другие материалы с доказательствами незаконной деятельности Сивковича.

На Киевщине разоблачили 15 компаний, которые работали на предателя Сивковича и ФСБ / 5 фотографий

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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Источник: СБУ
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