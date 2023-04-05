Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на зрадника Сівковича та ФСБ

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на зрадника Сівковича та ФСБ
Фото: СБУ

Служба безпеки спільно з ДБР викрила 15 компаній у Києві та області, які працювали на колишнього заступника Секретаря РНБО Володимира Сівковича.

Про це повідомляють в пресслужбі відомства.

– Встановлено, що роботу цих підприємств контролює колишній заступник Секретаря РНБО Володимир Сівкович, який підозрюється у державній зраді та шпигунстві.

Саме він курує діяльність так званого політичного офісу у Москві, який було організовано за вказівкою ФСБ, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства,  завданням цього офісу було проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, у тому числі координація роботи агентурних мереж у прифронтових районах нашої держави. 

Зараз дивляться

Для прикриття злочинних дій та їх фінансування Сівкович використовував підконтрольні йому компанії у Києві.

– Ці підприємства здійснюють свою діяльність у сферах торгівлі, фінансів і транспортних перевезень, а також надають рієлторські послуги.

Свій дохід від комерційної діяльності фірми спрямовували на підтримку країни-агресора та її поплічників, – розповіли в СБУ. 

Під час обшуків за адресами підприємств виявлено зброю, документи та інші матеріали із доказами незаконної діяльності Сівковича.

На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на зрадника Сівковича та ФСБ / 5 фотографий

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Читайте
НАБУ проводить обшуки у Харківській ОВА

Джерело: СБУ
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка