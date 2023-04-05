Квітень, 05 в 17:31

Служба безпеки спільно з ДБР викрила 15 компаній у Києві та області, які працювали на колишнього заступника Секретаря РНБО Володимира Сівковича.

Про це повідомляють в пресслужбі відомства.

– Встановлено, що роботу цих підприємств контролює колишній заступник Секретаря РНБО Володимир Сівкович, який підозрюється у державній зраді та шпигунстві. Саме він курує діяльність так званого політичного офісу у Москві, який було організовано за вказівкою ФСБ, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, завданням цього офісу було проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, у тому числі координація роботи агентурних мереж у прифронтових районах нашої держави.

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Для прикриття злочинних дій та їх фінансування Сівкович використовував підконтрольні йому компанії у Києві.

– Ці підприємства здійснюють свою діяльність у сферах торгівлі, фінансів і транспортних перевезень, а також надають рієлторські послуги. Свій дохід від комерційної діяльності фірми спрямовували на підтримку країни-агресора та її поплічників, – розповіли в СБУ.

Під час обшуків за адресами підприємств виявлено зброю, документи та інші матеріали із доказами незаконної діяльності Сівковича.

На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на зрадника Сівковича та ФСБ / 5 фотографий

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.