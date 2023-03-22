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Факты / Україна

РФ обстреливает Запорожье: под ударом – дома в городе и остров Хортица

Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ обстреливает Запорожье: под ударом – дома в городе и остров Хортица
Фото: Depositphotos

22 марта российские войска обстреливают Запорожье.

Обновлено. Под вражеским огнем – жилые дома, а также остров Хортица.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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