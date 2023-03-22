Март, 22 в 11:53

22 марта российские войска обстреливают Запорожье.

Обновлено. Под вражеским огнем – жилые дома, а также остров Хортица.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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– Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видеоматериалы – не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины, – отмечают в Запорожской ОВА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 392-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.