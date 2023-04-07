Призывал оккупантов убивать мирных украинцев: СБУ сообщила о подозрении протоирею РПЦ

Апрель, 07 в 17:12

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому священнику-блогеру РПЦ, который призывал российских солдат убивать украинцев.

Фигурантом оказался протоиерей русской православной церкви Андрей Ткачев — выпускник факультета спецпропаганды военного института Министерства обороны СССР в Москве.

В 2013 году Ткачев был назначен руководителем миссионерского отдела киевской епархии УПЦ МП и ведущим на телеканале Киевская Русь.

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— Именно тогда он начал активно распространять через медиа прокремлевские нарративы, где ставил “под сомнение” существование украинской государственности, — сообщили в СБУ.

Впоследствии Ткачев переехал в Москву, а в начале полномасштабного вторжения публично поддержал российских оккупантов. На своих каналах в Telegram и YouTube, на которые подписано почти 1,3 млн человек, он публикует “проповеди”, в которых призывает захватчиков убивать мирных жителей Украины.

Задокументировано, что московский клирик предлагал рашистам наносить религиозные надписи на российские снаряды, которые агрессор использует для ракетных ударов по украинским городам. Ткачев также является частым гостем программ российских пропагандистов, где активно оправдывает преступления Кремля.

В СБУ добавили, что инициированная Службой безопасности экспертиза полностью подтвердила факты преступной деятельности фигуранта. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 436 (Пропаганда войны);

ч. 2 ст. 436-2 (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас злоумышленник находится на территории России. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.

В начале марта СБУ сообщила о подозрении “церковному блогеру” УПЦ МП, который разжигал межконфессиональную вражду.

Мужчина руководил информационным ресурсом, через который распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений. Готовя свои “публикации”, он использовал нарративы российских пропагандистов.