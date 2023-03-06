“Блогеру” УПЦ МП, который разжигал межконфессиональную вражду, сообщили о подозрении

Март, 06 в 19:10

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении так называемому церковному блогеру УПЦ МП, который разжигал межконфессиональную вражду.

Сотрудники СБУ собрали неопровержимые доказательства вины церковного блогера УПЦ МП. Они установили, что мужчина руководил информационным ресурсом, через который распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений.

Готовя свои “публикации”, он использовал нарративы российских пропагандистов.

Сейчас смотрят

Как сообщили в СБУ, подозреваемый называл Православную церковь Украины “сектантской организацией” и заявлял якобы о ее “неканоничности и незаконности”. Кроме этого он обзывал верующих ПЦУ “сатанистами, раскольниками, гонителями православной веры, безбожниками и радикалами”.

В правоохранительном органе отметили, что своими действиями мужчина способствовал обострению внутренней обстановки в регионе из-за разжигания религиозной вражды и ненависти.

Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины.

В начале марта сотрудники СБУ задержали настоятеля храма в Сумской области, который сотрудничал с ФСБ. По данным следствия, протоиерей собирал информацию о дислокации Сил обороны на территории области, прежде всего координаты мест базирования командных пунктов и складов с артиллерийским вооружением ВСУ.