Закликав окупантів вбивати мирних українців: СБУ повідомила про підозру протоієрею РПЦ

Квітень, 07 в 17:12

Служба безпеки України повідомила про підозру російському священнику-блогеру РПЦ, який закликав російських солдатів вбивати українців.

Фігурантом виявився протоієрей російської православної церкви Андрій Ткачов – випускник факультету спецпропаганди військового інституту Міністерства оборони СРСР у Москві.

У 2013 році Ткачова було призначено керівником місіонерського відділу київської єпархії УПЦ МП та ведучим на телеканалі Київська Русь.

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– Саме тоді він розпочав активно поширювати через медіа прокремлівські наративи, де ставив “під сумнів” існування української державності, – повідомили в СБУ.

Згодом Ткачов переїхав до Москви, а на початку повномасштабного вторгнення публічно підтримав російських окупантів. На своїх каналах у Telegram та YouTube, на які підписано майже 1,3 млн осіб, він публікує “проповіді”, в яких закликає загарбників вбивати мирних жителів України.

Задокументовано, що московський клірик пропонував рашистам наносити релігійні написи на російські снаряди, які агресор використовує для ракетних ударів по українських містах. Ткачов також є частим гостем програм російських пропагандистів, де активно виправдовує злочини Кремля.

В СБУ додали, що ініційована Службою безпеки експертиза повністю підтвердила факти злочинної діяльності фігуранта. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 436 (Пропаганда війни);

ч. 2 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисник перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

На початку березня СБУ повідомила про підозру “церковному блогеру” УПЦ МП, який розпалював міжконфесійну ворожнечу.

Чоловік керував інформаційним ресурсом, через який розповсюджував заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності та переконань. Готуючи свої “публікації”, він використовував наративи російських пропагандистів.