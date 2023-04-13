З’їхав з дороги та злетів у кювет: у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП

13 квітня у польському селі Ельжбеціні біля Бусько-Здруя автобус з’їхав з дороги та злетів у кювет, внаслідок чого постраждало четверо українців.

Всього в автобусі їхало 14 осіб, з них – 12 пасажирів і двоє водіїв.

У результаті ДТП четверо людей отримали легкі травми. Трьох жінок і 15-річного хлопця доставили до місцевої лікарні.

У поліції проінформували, що водій автобуса, ймовірно, щоб уникнути зіткнення з сарною, яка вибігла на дорогу, різко повернув праворуч. Внаслідок цього транспортний засіб з’їхав на узбіччя та перекинувся.

Автобус прямував з України до Познані. Всередині були лише громадяни України. Усі вони, за винятком травмованих, після аварії залишилися на сусідній заправці чекати іншого автобуса.

Нагадаємо, що нещодавно у Молдові злетів із траси автобус з українцями, який прямував до Києва. Внаслідок аварії госпіталізували дев’ятьох пасажирів, п’ятеро з них — громадяни України.

Джерело: inpoland.net.pl

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