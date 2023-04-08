Врезался в дерево и съехал в кювет: в Молдове перевернулся автобус, который ехал в Киев

Апрель, 08 в 14:52

Утром 8 апреля в Молдове слетел с трассы автобус, который направлялся в Киев. Известно о 9 госпитализированных.

Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

Всего в автобусе пребывал 21 человек.

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— В Дрокиевском районе утром 8 апреля перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев. Девять иностранных граждан доставили в больницу для оказания медицинской помощи, — пишет издание, ссылаясь на Генеральный инспекторат полиции.

Известно, что авария произошла на трассе Бельцы-Дрокия около 09:40.

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Как установили правоохранители, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в дерево, а затем съехал в кювет.

— Предварительно установлено, что авария могла произойти из-за технической неисправности транспортного средства, — сообщили полицейские.

Фото: Moldova Liberă