Врезался в дерево и съехал в кювет: в Молдове перевернулся автобус, который ехал в Киев
Утром 8 апреля в Молдове слетел с трассы автобус, который направлялся в Киев. Известно о 9 госпитализированных.
Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.
Всего в автобусе пребывал 21 человек.
— В Дрокиевском районе утром 8 апреля перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев. Девять иностранных граждан доставили в больницу для оказания медицинской помощи, — пишет издание, ссылаясь на Генеральный инспекторат полиции.
Известно, что авария произошла на трассе Бельцы-Дрокия около 09:40.
Как установили правоохранители, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в дерево, а затем съехал в кювет.
— Предварительно установлено, что авария могла произойти из-за технической неисправности транспортного средства, — сообщили полицейские.
Фото: Moldova Liberă