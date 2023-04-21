Обстрел аэродрома Канатово: СБУ сообщила о подозрении военному

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении военному, чьи действия привели к жертвам и уничтожению техники после обстрела аэродрома Канатово на Кировоградщине.

Как сообщила пресс-служба СБУ, подозревается бывший исполняющий обязанности командира одной из частей Сил специальных операций Роман Червинский.

Согласно материалам следствия, его самовольные действия привели к ракетному обстрелу врагом аэродрома Канатово в Кировоградской области летом 2022 года.

Подозрение объявлено по ч.5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

Военный вместе с другими лицами самовольно решил провести “спецоперацию” — завладеть российским самолетом. Пилот РФ якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины.

Эта “операция” проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме Канатово личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Глава СБУ Василий Малюк назвал фигуранта дела “негодяем, который действовал по собственному усмотрению” и действия которого привели к смерти украинского военного и ранению еще 17 человек.

— СБУ и ГУР МО сразу высказали свои замечания к такому плану, его не согласовали другие государственные органы. Ведь спецоперация скрывала в себе много рисков. Но отдельные люди решили действовать по своему усмотрению… По моему мнению, негодяй, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранению еще семнадцати, должен понести заслуженное наказание, — подчеркнул председатель СБУ Василий Малюк.

В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены два боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.

Накануне СБУ сообщила о начале расследования по делу об обстреле аэродрома Канатово.

Источник : СБУ

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