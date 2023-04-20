Поверили российскому пилоту: аэродром Канатово был обстрелян из-за украинских военных

Служба безопасности Украины расследует обстоятельства, которые привели к массированному ракетному удару по аэродрому Канатово на Кировоградщине 23 июля 2022 года.

По данным следствия, обстрел был спровоцирован самовольными действиями отдельных военнослужащих, которые решили провести “спецоперацию” по завладению российским самолетом, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины.

“Операция” проводилась несмотря на замечания СБУ и без согласования с соответствующими государственными органами. В результате, как сообщили в Службе безопасности, враг получил информацию о размещении личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов.

Отмечается, что эти данные позволили ВС РФ осуществить обстрел аэродрома Канатово в Кировоградской области.

В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены два боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.

Какое грозит наказание?

В СБУ отметили, что действия отдельных военнослужащих требуют соответствующей правовой оценки.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) УК Украины. Наказание по этим статьям достигает пожизненного заключения.

Источник : СБУ

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