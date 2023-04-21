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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Обстріл аеродрому Канатове: СБУ повідомила про підозру військовому

удар по аеродрому Курахове
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру військовому, чиї дії призвели до жертв та знищення техніки після обстрілу аеродрому Канатове на Кіровоградщині.

Як повідомила пресслужба СБУ, підозрюється колишній виконувач обов’язків командира однієї з частин Сил спеціальних операцій Роман Червінський.

Згідно з матеріалами слідства, його самовільні дії призвели до ракетного обстрілу ворогом аеродрому Канатове у Кіровоградській області влітку 2022 року.

Підозра оголошена за ч.5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Військовий разом із іншими особами самовільно вирішив провести “спецоперацію” – заволодіти російським літаком. Пілот РФ нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.

Ця “операція” проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі Канатове особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Голова СБУ Василь Малюк назвав фігуранта справи “негідником, який діяв на власний розсуд” і дії якого призвели до смерті українського військового і поранення ще 17 осіб.

— СБУ і ГУР МО відразу висловили свої зауваження до такого плану, його не погодили інші державні органи. Адже спецоперація приховувала в собі багато ризиків. Але окремі люди вирішили діяти на власний розсуд… На мою думку, негідник, дії якого призвели до смерті одного українського військового і поранення ще сімнадцяти, має понести заслужене покарання, – підкреслив голова СБУ Василь Малюк.

Внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

Напередодні СБУ повідомила про початок розслідування у справі про обстріл аеродрому Канатове.

Джерело: СБУ
Війна в Україні, Російська агресія, СБУ
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