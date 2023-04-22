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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Залез на подоконник и открыл окно: в Харькове с шестого этажа выпал четырехлетний мальчик

Залез на подоконник и открыл окно: в Харькове с шестого этажа выпал четырехлетний мальчик
Фото: Pixabay

В Салтовском районе Харькова в результате падения с шестого этажа погиб 4-летний мальчик.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковщины.

Предварительно ребенок залез на подоконник и открыл окно, когда родители находились в другой комнате.

— Предварительно установлено, что 4-летний мальчик играл в комнате, а родители в это время находились в другой. Ребенок залез на подоконник и открыл окно. Мальчик упал на бетонную площадку у подъезда. В результате падения ребенок получил смертельные травмы, — информирует полиция.

Сообщение о происшествии поступило от медиков в Харьковское районное управление полиции № 2 около 12:45 22 апреля.

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Полицейские устанавливают обстоятельства гибели ребенка.

Сведения о происшествии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного

Смерть, Харьков
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