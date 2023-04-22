Заліз на підвіконня та відкрив вікно: у Харкові з шостого поверху випав 4-річний хлопчик

У Салтівському районі Харкова внаслідок падіння з шостого поверху загинув 4-річний хлопчик.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківщини.

Попередньо, дитина залізла на підвіконня та відкрила вікно, коли батьки перебували в іншій кімнаті.

– Попередньо встановлено, що 4-річний хлопчик бавився у кімнаті, а батьки у цей час перебували в іншій. Дитина залізла на підвіконня та відкрила вікно. Хлопчик впав на бетонний майданчик біля під’їзду. У результаті падіння дитина отримала смертельні травми, – інформує поліція.

Повідомлення про подію надійшло від медиків до Харківського районного управління поліції № 2 близько 12:45 22 квітня.

Наразі поліцейські встановлюють обставини загибелі дитини.

Відомості про подію внесені слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою нещасний випадок.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.