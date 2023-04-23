В российском городе Белгород прогремели звуки взрывов, сообщают местные Telegram-каналы.

Взрывы в Белгороде прозвучали тогда, когда российские оккупационные войска обстреливали Харьков из зенитно-ракетных комплексов С-300.

Вероятно, некоторые вражеские ракеты не достигли своей цели и взорвались над территорией РФ.

В то же время в российских Telegram-каналах утверждается, что в городе якобы сработали системы противовоздушной обороны.

Пока неизвестно, что могло взорваться над российским Белгородом. Сейчас информация уточняется.

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