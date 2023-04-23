У російському місті Бєлгород прогриміли звуки вибухів, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вибухи в Бєлгороді прозвучали тоді, коли російські окупаційні війська обстрілювали Харків з зенітно-ракетних комплексів С-300.

Ймовірно, деякі ворожі ракети не досягли своєї цілі та вибухнули над територією РФ.

Водночас у російських Telegram-каналах стверджується, що в місті нібито спрацювали системи протиповітряної оборони.

Поки невідомо, що могло вибухнути над російським Бєлгородом. Наразі інформація уточнюється.

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