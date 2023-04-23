Обстрел Харьковщины 23 апреля 2023 — что известно об обстреле Харьковщины

В ночь на 23 апреля враг нанес ракетные удары по Харьковской области. Одна из ракет разорвалась в воздухе над территорией овощной фабрики. Повреждены теплицы, рабочие цеха.

Об этом сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате ракетного удара по с. Котляры Харьковского района разрушены два частных дома, повреждены 10 домов, один гараж и четыре автомобиля. Произошли пожары. Обошлось без пострадавших.

Также Синегубов отмечает, что за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов. В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Тимофеевка, Новомлинск, Западное и другие населенные пункты.

– К счастью – без пострадавших и масштабных разрушений, – отметил глава ОВА.

Он добавил, что в регионе продолжается гуманитарное разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 14 га территории и обезвредили 132 взрывоопасных предмета.

На линии соприкосновения защитники Харьковщины надежно удерживают свои позиции и дают отпор всем попыткам оккупантов улучшить свое тактическое положение.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-й день. Следить за тем где сейчас идут бои можно по онлайн-карте боевых действий.

Фото: Олег Синегубов

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