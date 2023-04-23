В Проводное воскресенье армия РФ обстреляла кладбище на Херсонщине
В Бериславском районе в Проводное воскресенье российская артиллерия атаковала местное кладбище. Мирные люди не пострадали в результате вражеских обстрелов.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, событие произошло в селе Гавриловка Новоалександровской общины.
В военной администрации напоминают, что с 4 апреля на Херсонщине действует запрет на посещение кладбищ и мест захоронений. Соответствующее решение принял Совет обороны области.
Недавно враг обстрелял населенные пункты Белозерской и Станиславской общин на Херсонщине, в результате чего травмированы по меньшей мере трое мирных жителей.
По предварительным данным, армия РФ нанесла артиллерийские удары и атаковала управляемыми авиабомбами. Из-за атаки повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Начато досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны.