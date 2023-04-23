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Юля Захарченко, редакторка стрічки

У Провідну неділю армія РФ обстріляла кладовище на Херсонщині

У Провідну неділю армія РФ обстріляла кладовище на Херсонщині
Фото: Pexels

У Бериславському районі у Провідну неділю російська артилерія атакувала місцеве кладовище. Мирні люди не постраждали внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, подія сталася у селі Гаврилівка Новоолександрівської громади.

У військовій адміністрації нагадують, що від 4 квітня на Херсонщині діє заборона на відвідування кладовищ та місць поховань. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області.

Нещодавно ворог обстріляв населені пункти Білозерської та Станіславської громад на Херсонщині, внаслідок чого травмовано щонайменше трьох мирних жителів.

За попередніми даними, армія РФ завдала артилерійських ударів та атакувала керованими авіабомбами. Через атаку пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Війна в Україні, Херсонська область, Херсонщина
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