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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Собирала данные о дислокации ВСУ. В Черкасской области СБУ задержала агента ФСБ

СБУ
Фото: СБУ

В Черкасской области Служба безопасности задержала агента ФСБ, которая по указанию врага собирала информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Женщина выезжала на местность и изучала обстановку вокруг украинских военных частей, полученные сведения передавала агрессору через закрытый чат в мессенджере в виде координат и детального описания объектов, кроме этого, фигурантка распространяла в запрещенной соцсети Вконтакте фейки о войне в Украине и оправдывала действия оккупантов.

Впоследствии российский агент получила еще одно враждебное задание — устроиться в местный орган самоуправления для осуществления разведывательно-подрывной деятельности “внутри” учреждения.

– В случае получения должности она должна была собирать данные о техническом состоянии и функционировании объектов критической инфраструктуры региона. Впрочем, реализовать вражеский план ей так и не удалось. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленницу, поэтапно задокументировали преступные действия и задержали, – говорится в сообщении.

По данным следствия, предательницей оказалась местная жительница, которую российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в начале этого года. В случае успешного выполнения задач оккупанты обещали своей соратнице высокое денежное вознаграждение.

Собирала данные о дислокации ВСУ. В Черкасской области СБУ задержала агента ФСБ
Фото: СБУ
Собирала данные о дислокации ВСУ. В Черкасской области СБУ задержала агента ФСБ
Фото: СБУ
Собирала данные о дислокации ВСУ. В Черкасской области СБУ задержала агента ФСБ
Фото: СБУ
Собирала данные о дислокации ВСУ. В Черкасской области СБУ задержала агента ФСБ
Фото: СБУ
Собирала данные о дислокации ВСУ. В Черкасской области СБУ задержала агента ФСБ
Собирала данные о дислокации ВСУ. В Черкасской области СБУ задержала агента ФСБ
Собирала данные о дислокации ВСУ. В Черкасской области СБУ задержала агента ФСБ
Собирала данные о дислокации ВСУ. В Черкасской области СБУ задержала агента ФСБ

Во время обыска по месту жительства фигурантки обнаружен мобильный телефон, который она использовала для переписки с представителем ФСБ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по двум статьям УКУ:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас злоумышленнице избрана мера пресечения — содержание под стражей. Продолжается расследование.

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Источник: СБУ
агенти Кремля, Война в Украине, Російська агресія, СБУ, ФСБ, Черкаська область
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